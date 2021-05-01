(DRONE) - Vatandaşlar "tam kapanma"ya uyuyor (2)
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(DRONE) - Vatandaşlar "tam kapanma"ya uyuyor (2)

Anadolu Ajansı / Fikret Mazı - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" nedeniyle Yalova'da sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" nedeniyle Yalova'da sessizlik hakim oldu.

Yalova'da vatandaşların kalabalık bulunduğu sahil bölümleri, parklar, meydan, cadde ve yollarda sessizlik hakim oldu.

Birçok noktada uygulama yapan polis ekipleri, kısıtlamaya uymayanlar hakkında idari yaptırım gerçekleştirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Araştırma Kavşağı'nda oluşturulan noktalarda sürücüleri denetleyen ekipler, kısıtlamaya uymayanlara yönelik işlem başlattı.

(DRONE) - Vatandaşlar 'tam kapanma'ya uyuyor (2)
(DRONE) - Vatandaşlar 'tam kapanma'ya uyuyor (2)
(DRONE) - Vatandaşlar 'tam kapanma'ya uyuyor (2)
(DRONE) - Vatandaşlar 'tam kapanma'ya uyuyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Mazı

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