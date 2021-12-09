(DRONE) Semeru Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

(DRONE) Semeru Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor

AA / Riky Sultana - Haberler | Güncel

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nda 4 Kasım'da meydana gelen patlama sonrası yanardağda hareketlilik devam ediyor.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nda 4 Kasım'da meydana gelen patlama sonrası yanardağda hareketlilik devam ediyor. Semeru Yanardağı'nda 4 Kasım'da meydana gelen patlamada 40 kişi hayatını kaybetmiş, 104 kişi yaralanmıştı.

Patlamadan sonra 4 bin 200'den fazla kişi bölgeden tahliye edilmiş, pek çok kişi de yanıklar ve diğer yaralanmalar nedeniyle Lumajang bölgesindeki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

(DRONE) Semeru Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor

(DRONE) Semeru Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor

(DRONE) Semeru Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor

Irak yönetimi, ABD öncülüğündeki muharip güçlerin ülkeden çekildiğini açıkladı

Irak yönetimi, ABD öncülüğündeki muharip güçlerin ülkeden çekildiğini açıkladı

 Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiğini ve...

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiğini ve...

AA / Riky Sultana - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title