(DRONE) Semeru Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nda 4 Kasım'da meydana gelen patlama sonrası yanardağda hareketlilik devam ediyor. Semeru Yanardağı'nda 4 Kasım'da meydana gelen patlamada 40 kişi hayatını kaybetmiş, 104 kişi yaralanmıştı.

Patlamadan sonra 4 bin 200'den fazla kişi bölgeden tahliye edilmiş, pek çok kişi de yanıklar ve diğer yaralanmalar nedeniyle Lumajang bölgesindeki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.