(DRONE) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet komutanlıkları hizmet binaları
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı binalarına ait drone kamera ile çekilen son görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı binalarına ait drone kamera ile çekilen son görüntüleri paylaştı.