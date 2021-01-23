(Drone) Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
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(Drone) Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

23.01.2021 12:52 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:56

Beyaza bürünen kent merkezinin drone ile görüntülenmesi Kara gömülen evler Çatıları temizleyen vatandaşlar Ekiplerin yol açma çalışması BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Beyaza bürünen kent merkezinin drone ile görüntülenmesi

Kara gömülen evler

Çatıları temizleyen vatandaşlar

Ekiplerin yol açma çalışması BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

(Drone) Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
(Drone) Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
(Drone) Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
(Drone) Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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