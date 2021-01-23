(Drone) Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
23.01.2021 12:52 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:56
Beyaza bürünen kent merkezinin drone ile görüntülenmesi Kara gömülen evler Çatıları temizleyen vatandaşlar Ekiplerin yol açma çalışması BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Beyaza bürünen kent merkezinin drone ile görüntülenmesi
Kara gömülen evler
Çatıları temizleyen vatandaşlar
Ekiplerin yol açma çalışması BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur