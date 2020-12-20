(Drone) Cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
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(Drone) Cadde ve meydanlar sessizliğe büründü

20.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:15

Malatya Malatya'da kent merkezinde sessizlik hakim. Cadde ve sokakların boşaldığı kentte emniyet ekipleri, kavşak ile caddelerde denetim yaptı.

Malatya

Malatya'da kent merkezinde sessizlik hakim.

Cadde ve sokakların boşaldığı kentte emniyet ekipleri, kavşak ile caddelerde denetim yaptı.

Seyir halindeki araçları durduran ekipler, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Hekimhan ilçesinde de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu.

Cadde ve sokaklarda polis, jandarma, zabıta, ambulans ve özel izinli çalışanlarla görevlilerin kullandığı araçlar görülürken ilçe genelinde sessizlik hakim oldu.

(Drone) Cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
(Drone) Cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
(Drone) Cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
(Drone) Cadde ve meydanlar sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Cahid Çavdar

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