(DRONE) Atlas Okyanusu kıyısındaki cami: Goree
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(DRONE) Atlas Okyanusu kıyısındaki cami: Goree

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Goree Camisi'nden drone görüntüsü Dalgalardan görüntüler Camiden görüntüler Senegal'in başkenti Dakar açıklarında, köle ticaretinin izlerini taşıyan Goree Adası'nın tek camisi, Atlas Okyanusu'nun kıyısında bulunuyor.

Goree Camisi'nden drone görüntüsü

Dalgalardan görüntüler

Camiden görüntüler Senegal'in başkenti Dakar açıklarında, köle ticaretinin izlerini taşıyan Goree Adası'nın tek camisi, Atlas Okyanusu'nun kıyısında bulunuyor. Afrika'da iki asır önce Amerika ve Avrupa'ya yapılan köle ticaretinin merkezi olan, UNESCO korumasındaki Goree Adası'nda tek cami hizmet veriyor. AA muhabiri tarafından havadan görüntülenen Goree Camisi, okyanus manzarası ile ziyaretçilerini karşılıyor.

(DRONE) Atlas Okyanusu kıyısındaki cami: Goree
(DRONE) Atlas Okyanusu kıyısındaki cami: Goree
(DRONE) Atlas Okyanusu kıyısındaki cami: Goree
(DRONE) Atlas Okyanusu kıyısındaki cami: Goree

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Yangında yok olan Kalemler mahallesi, havadan görüntülendi
Yangında yok olan Kalemler mahallesi, havadan görüntülendi
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