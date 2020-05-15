(DRONE) Aras Nehri'nde sulara kapılan çobanın cansız bedenine ulaşıldı Erzurum'un Horasan ilçesinde Aras Nehri'ne düşerek suya kapılan çoban ölü bulundu.

Erzurum'un Horasan ilçesinde Aras Nehri'ne düşerek suya kapılan çoban ölü bulundu.

İlçeye bağlı Çukurlar mevkisinde hayvanları otlatırken, henüz bilinmeyen bir nedenle nehire düşen ve bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan Recep Akın'ın (28) cansız bedenine ulaşıldı.

Akın'ın cenazesi, düştüğü yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Dün akşam saatlerinde Akın'ın kaybolması üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri gece geç saatlere kadar arama çalışması yapmıştı.

Kaynak: AA