(DRONE) Aras Nehri'nde sulara kapılan çobanın cansız bedenine ulaşıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(DRONE) Aras Nehri'nde sulara kapılan çobanın cansız bedenine ulaşıldı

Erzurum'un Horasan ilçesinde Aras Nehri'ne düşerek suya kapılan çoban ölü bulundu.

(DRONE) Aras Nehri'nde sulara kapılan çobanın cansız bedenine ulaşıldı
15.05.2020 18:42 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:45

Erzurum'un Horasan ilçesinde Aras Nehri'ne düşerek suya kapılan çoban ölü bulundu.

İlçeye bağlı Çukurlar mevkisinde hayvanları otlatırken, henüz bilinmeyen bir nedenle nehire düşen ve bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan Recep Akın'ın (28) cansız bedenine ulaşıldı.

Akın'ın cenazesi, düştüğü yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Dün akşam saatlerinde Akın'ın kaybolması üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri gece geç saatlere kadar arama çalışması yapmıştı.

(DRONE) Aras Nehri'nde sulara kapılan çobanın cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Haber
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Haber
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi Haber
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti
Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl profesyonel?
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl...
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak 'çöl tozları' için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak "çöl tozları" için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Koronadan ölenlerin sayılarını gösteren panoya 'Trump'ın ölüm saati' adı verildi
Koronadan ölenlerin sayılarını gösteren panoya "Trump'ın ölüm saati" adı verildi
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
80 yaşındaki kadını dolandıran şüphelileri, dövme detayı ele verdi
80 yaşındaki kadını dolandıran şüphelileri, dövme detayı ele verdi
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
İstanbul'da görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafe hiçe sayıldı
İstanbul'da görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafe hiçe sayıldı
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti
Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Tarkan Sezen Aksu Sinem Kobal Türkan Şoray
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar Haziran İngiltere Fenerbahçe
Şu an buradasınız: (DRONE) Aras Nehri'nde sulara kapılan çobanın cansız bedenine ulaşıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 20:31:36. #1.14#
title