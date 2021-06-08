Drift yapan sürücülerin ehliyetine el koyuldu, 15 bin lira ceza kesildi

KONYA'da, otomobilleriyle drift yaptıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan R.Y. ve Ö.Ö.'nün ehliyetine el koyulurken, 15 bin 670 lira ceza uygulandı.

KONYA'da, otomobilleriyle drift yaptıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan R.Y. ve Ö.Ö.'nün ehliyetine el koyulurken, 15 bin 670 lira ceza uygulandı.

Selçuklu ilçesinde, trafiğe açık caddede otomobilleriyle drift yapan R.Y. ve Ö.Ö., bu anlara ait görüntülerini de sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. R.Y. ve Ö.Ö.'nün ehliyetine 2 ay süreyle el koyulurken, adli işlem başlatıldı ve toplam 15 bin 670 lira ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız