Dr. Yavuz Dizdar kimdir, kaç yaşında? Demet ile Alişan konuğu Yavuz Dizdar hayatı ve biyografisi!
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Dr. Yavuz Dizdar kimdir, kaç yaşında? Demet ile Alişan konuğu Yavuz Dizdar hayatı ve biyografisi!

11.12.2020 10:02 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:06
Dr. Yavuz Dizdar kimdir, kaç yaşında? Demet ile Alişan konuğu Yavuz Dizdar hayatı ve biyografisi!

Dr. Yavuz Dizdar, başarılı iş hayatı ile gündeme gelen isimlerden biridir. Ekranlarda yer alan programlarda da halka bilgiler veren Yavuz Dizdar kimdir? Yavuz Dizdar ne doktoru? Yavuz Dizdar nereli, kaç yaşında?

Ünlü Doktor Yavuz Dizdar, corona virüsü ile ilgili verdiği bilgiler ve açıklamalarıyla adını sık duyduğumuz bir isim haline geldi. Zaman zaman açıklamalarıyla gündem olan Dr. Yavuz Dizdar, özellikle kanser hastalarına yönelik yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyordu. Peki, Dr. Yavuz Dizdar kimdir?

DR. YAVUZ DİZDAR KİMDİR?

Yavuz Dizdar 1964'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ndeki orta eğitimini 1982'de; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki eğitimini 1988'de tamamladı. Tıp eğitiminin ardından, o yıllarda Siirt'e bağlı olan Batman'da yaklaşık bir yıl mecburi hizmet yaptı. 1989-1992 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda ilaç bilimi üzerine, 1992-1996 yıllarında Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda kanser üzerine uzmanlık eğitimini tamamladı. Bu eğitimlerinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nde kanser biyolojisi ve immünolojisi doktorası unvanını aldı. Halen aynı enstitüde radyasyon onkolojisi uzmanı olarak çalışmaktadır.

Tıbbi çalışmalarına paralel olarak 1994'ten bu yana Dünya Gazetesi'nde sağlık ekonomisi ve politikası konusunda yazılar yazmaktadır. İstanbul Üniversitesi'ne ve üniversite eğitimine yönelik yazılarının yer aldığı Fakülte dergisi 2008 yılından beri yayın hayatındadır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 10:06:46. #1.15#
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