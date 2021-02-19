Dr. Ümit Aktaş kimdir? Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu Dr. Ümit Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

2007 Yılında Akupunktur Sertifika Eğitim Programını Yeditepe üniversitesi Tıp Fakültesinde, tamamlayan Ümit Aktaş, aynı zamanda Türk Kalp Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olan Dr. Ümit Aktaş kimdir? Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu Dr. Ümit Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Dr. Ümit Aktaş hayatı ve biyografisi nedir?