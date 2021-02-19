Dr. Ümit Aktaş kimdir? Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu Dr. Ümit Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
2007 Yılında Akupunktur Sertifika Eğitim Programını Yeditepe üniversitesi Tıp Fakültesinde, tamamlayan Ümit Aktaş, aynı zamanda Türk Kalp Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olan Dr. Ümit Aktaş kimdir? Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu Dr. Ümit Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Dr. Ümit Aktaş hayatı ve biyografisi nedir?
2007 Yılında Akupunktur Sertifika Eğitim Programını Yeditepe üniversitesi Tıp Fakültesinde, tamamlayan Ümit Aktaş, aynı zamanda Türk Kalp Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olan Dr. Ümit Aktaş kimdir? Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu Dr. Ümit Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Dr. Ümit Aktaş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
DR. ÜMİT AKTAŞ KİMDİR?
Dr. Ümit Aktaş, 21 Kasım 1970 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fitoterapi Yüksek Lisans Programını 2011 yılında tamamlamıştır. Osmaniye Üniversitesi Tıp Fakültesinde Lisansını tamamlamıştır.
2007 Yılında Akupunktur Sertifika Eğitim Programını Yeditepe üniversitesi Tıp Fakültesinde, tamamlayan Ümit Aktaş, aynı zamanda Türk Kalp Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesidir.