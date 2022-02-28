Dr. Rasim Koç, özel belge ve fotoğraflarla Yassıada da yaşananları kitaplaştırdı

Dr. Rasim Koç, yassıada yaşananları konu alan bir kitap çıkarttı. Titizlikle çalışılan 463 sayfalık Günah Adası Yassıada isimli kitapta, 49 tane özel belge ve bir çok fotoğraf yer aldı.

Dr. Rasim Koç, Yassıadada yaşananları Günah Adası Yassıada isimli kitapta anlattı. 49 özel belgenin yer aldığı kitap da bir çok fotoğraf da yer alıyor. 463 sayfalık eserde, 27 Mayıs'a giden süreçteki önemli gelişmelerin hem de demokrasi Yassıada da yaşananların analizleri yer alıyor. Titizlikle hazırlanan kitap da, 27 Mayıs'a doğru öğrenci olayları, Yassıada, Yüksek Soruşturma Kurulu ve Mahkeme Süreci, Hakim ve Savcılar, Davalar, Anayasa'yı ihlal davası, Köpek Davası, 06-07 Eylül olayları davası, İstanbul-Ankara Öğrenci Olayları Davası, Bebek Davası, Vatan Cephesi Davası, İstimlak Davası, Kayseri Olayları Davası, Zimmet Davası, Örgütlü Ödenek Davası, Değirmen Davası, İpar Trasnssport Davası, Vinileks Davası, Radyo Davası, Demokrat İzmir Davası, Barbara Davası, Çanakkale Geyikli Davası, Şahitler ve Sanık Avukatları, Dinleyiciler, Yerli Yabancı Basın Mensupları, Karar Günü, Veda konuları yer alıyor. - İSTANBUL