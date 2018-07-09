Dr. Öz'den Dünyaya "2 Dakika Suriye'yi Düşünün" Çağrısı

KEREM KOCALAR - ABD'de yaşayan ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz, Suriye ve Suriyeliler konusunda herkesin üzerine görev düştüğünü belirterek, dünyayı 2 dakika bile olsa Suriye'yi düşünmeye davet etti.

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteyner kentte barınan ve Azez bölgesinde yaşayan Suriyelilerle buluşan Öz, izlenimlerini AA muhabiriyle paylaştı.

Öz, çok farklı duygular yaşadığını, bazı konularda şaşkınlık yaşadığını ifade ederek, Suriyeli sığınmacıların hikayelerinden oldukça etkilendiğini dile getirdi.

Suriyeli sığınmacılar ve Suriye için herkesin yapabileceği bir şeyler olduğuna inandığını belirten Öz, "Savaş üzücü ama savaştan sonraki nesli kaybedersek o, bizim hatamız olur. 3,5 milyon mülteci var şu an. Bunları eğitirsek, belki dünya lideri olacaklar ama eğitmezsek terörist olacaklar." dedi.

Gezileri sırasında bir kız çocuğuyla tanıştığını, isminin Betül olduğunu aktaran Öz, "Kızla bir süre bakıştıktan sonra kendisine 'Acılarla karşılaştığın zaman ne düşünüyorsun' diye sordum. 12 yaşında bir kız. 6 yıl önce Suriye'den kaçıp gelmiş, evleri bombalanmış. Sorum üzerine 'Her zaman arkadaşlarımdan gülmelerini isterim' dedi. Nasıl oluyor diye sorduğumda da 'Başka çaremiz yok' dedi. 12 yaşında olan kız, resmen hayat dersi vermişti. Bundan hepimiz dersimizi almalıyız." ifadelerini kullandı.

"Sözlerinde durmuyorlar

Öz, Suriyeliler konusunda bazı kesimlerin verdiği sözleri yerine getirmediğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya ülkelerinin bir kısmı bu çalışmaları destekliyor, bir kısmı da sözlerinde durmuyorlar. Bence benim sesimi duyan herkes oturup 2 dakika düşünsün, 'ben ne yapabilirim' diye. Ufak bir şey olsun, bir şey yapalım. Mektup gönder, futbol topu gönder, küçük bir not gönder. Sosyal medyada kampanya başlat. Ufak tefek yardımlar bazen çok büyük mutluluk verebilir. İki dakika Suriye'yi düşünün."