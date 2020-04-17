Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür Dünyaca ünlü Türk kalp doktoru Mehmet Öz, katıldığı televizyon programında okulların açılması gerektiğini söyleyerek, "Bu durumda çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür" ifadelerini kullandı. Öz'ün bu önerisi, büyük tepki topladı.

ABD'de bir televizyon kanalında açıklama yapan dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, skandal bir öneriye imza attı. Öz, okulların açılması gerektiğini söyleyerek, "Bu durumda çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür" açıklamasında bulundu.

TEPKİ YAĞDI

Dr. Öz'ün sözleri, koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de geniş yankı uyandırırken sosyal medyadan Öz'e birçok tepki geldi. ABD vatandaşları Öz'ün bu önerisini 'skandal' olarak nitelendirdi.

1,7 MİLYON ÇOCUĞA TEKABÜL EDİYOR

Dr. Öz'ün "sadece yüzde 2'si veya 3'ü" diye nitelendirdiği oran ABD'de 1.7 milyon çocuğa tekabül ediyor.

ABD'DE SON DURUM

ABD, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının yeni merkez üssü oldu. Toplamda 678 bin 210 vakanın görüldüğü ülkede 34 bin 641 kişi hayatını kaybetti. Vaka ve ölü sayısının gün geçtikçe arttığı ülkede, 13 bin 369 kişinin ise hayati tehlikesi devam ediyor. Öte yandan ABD, 3 milyon 411 bin 394 ile en fazla koronavirüs testi yapan ülke konumunda bulunuyor.