Dr. İbrahim Uslu kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Dr. İbrahim Uslu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Dr. İbrahim Uslu kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Dr. İbrahim Uslu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

23.02.2021 09:55 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:01
Dr. İbrahim Uslu kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Dr. İbrahim Uslu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Siyasetin gündeminde olan isimlerden İbrahim Uslu sık sık merak ediliyor. Dr. İbrahim Uslu kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Dr. İbrahim Uslu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Dr. İbrahim Uslu hayatı ve biyografisi nedir?

Siyasetin gündeminde olan isimlerden İbrahim Uslu sık sık merak ediliyor. Dr. İbrahim Uslu kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Dr. İbrahim Uslu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Dr. İbrahim Uslu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DR. İBRAHİM USLU KİMDİR?

30 Temmuz 1966 tarihinde doğan Uslu 54 yaşındadır. Lisans eğitimini 1983-1987 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Yüksek Lisansını aynı üniversitede 1988-1991 yılları arasında Sosyal Politika üzerine yaptı. 1993-1995 yıllarında Amerika Birleşik Devletlerinde Doktora Seminerleri için bulundu.

-1995 yılında başladığı Doktorasını 1999 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Sosyal Politika üzerine yaptı.

-1988-1999İstanbul ÜniversitesiAraştırma Görevlisi

-1999-2003İstanbul ÜniversitesiÖğretim Üyesi

-1995-1996YTM (Yüksek Teknoloji Merkezi)Proje Koordinatörü

-2002-2003Bersay İletişim Danışmanlığı Danışman

-2003-2004Bersay İletişim Danışmanlığı Başkan Yardımcısı

-2004 yılından itibaren Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi (ANAR) Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Siyasal Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Türkiye Araştırmacılar Derneği üyesidir.

Zeynep Karahan Uslu ile evlidir ve bir kız çocuğu babasıdır.

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