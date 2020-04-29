Dr. Fauci: Covid-19 salgınında ikinci dalga kaçınılmaz
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalganın kaçınılmaz olduğunu belirterek, virüs ile mücadelenin ülkenin kaderini belirleyeceğini vurguladı.
29.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:35
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalganın kaçınılmaz olduğunu belirterek, virüs ile mücadelenin ülkenin kaderini belirleyeceğini vurguladı.
Fauci, sivil toplum kuruluşu Washington DC Ekonomi Kulübü'nün düzenlediği programa katıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com