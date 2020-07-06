Dr. Dt. Çağdaş Çağlar Laçin uyardı! Diş eti problemi şeker hastalığının habercisi olabilir
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Dr. Dt. Çağdaş Çağlar Laçin uyardı! Diş eti problemi şeker hastalığının habercisi olabilir

Ülkemizde ve dünyada son zamanlarda diyabet hastalığı hızla artarken Periodonta Kurucu Başhekimi Diş Eti Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Çağdaş Çağlar Laçin, diş eti problemlerinin şeker hastalığının belirtisi olarak karşımıza çıkabileceğini dile getirdi.

Dr. Dt. Çağdaş Çağlar Laçin uyardı! Diş eti problemi şeker hastalığının habercisi olabilir
06.07.2020 14:22 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:30

Çoğu kişinin geçiştirdiği diş eti problemleri aslında sağlığımız konusunda önemli ipuçları veriyor. Uzmanlar, diş eti hastalıklarının şeker hastalığı belirtisi olarak karşımıza çıkabileceğini belirtiyor. Periodonta Kurucu Başhekimi Diş Eti Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Çağdaş Çağlar Laçin, şeker hastalarını ağız ve diş sağlığı konusunda önemli uyarılarda bulundu.

DİYABET SON YILLARDA HIZLA ARTIYOR

Laçin, "Şeker hastalığı (Diyabet) tüm dünyada hızla giderek artmaktadır. 8 haziran 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı diyabet ile ilgili açıklamasına göre 1980 yılında tüm dünyada diyabeti olan birey sayısı 108 milyon iken 2014 yılında 422 milyon kişinin diyabet hastası olduğu saptanmıştır. Bununla beraber 1980 yılında dünya nüfusu 4,434 milyar kişi iken 2014 yılında 7,256 milyar kişi olmuştur. Yani dünya nüfusu 2 katı dahi artmamış olmasına rağmen diyabeti olan birey sayısı neredeyse 4 kat artmıştır." ifadelerini kullandı.

DİYABETİN ZARARLARI

Laçin sözlerine, "Diyabet hastalığı, bu kadar hızlı arttığı için hakkında giderek daha fazla araştırmalar yapılmıştır ve günümüzde de artan hızla devam etmektedir. Bu araştırmalar sırasında diyabetin çeşitli doku ve organlarda zararlar oluşturduğu, başka hastalıklar ile ilişkisi olduğu saptanmıştır.

Diyabet komplikasyonları olarak sıralanan bazı durumlar;

- Kardiyovasküler hastalıklar (Kalp Damar Hastalıkları)

- Nöropati (Sinir hasarı)

- Nefropati (Böbrek hasarı)

- Retinopati (Göz hasarı)

- Ayak ve bacaklarda yetersiz kanlanma

- Cilt hastalıkları

- Duyma bozuklukları

- Artmış Alzheimer's Hastalığı riski" şeklinde devam etti.

ŞEKER HASTALIĞI DİŞLERİ VURUYOR

Laçin'in açıklamaları şu şekilde devam etti:

"Periodontitis (diş eti ve çevre dokularının iltihabı) hakkında yapılan pek çok çalışma diyabet ile diş eti hastalıkları arasında ilişki olabileceğini ortaya koymuştur. Bu nedenle de bazı bilimsel topluluk ve çevrelerde diyabetin komplikasyonlarından bir tanesinin de periodontitis olabileceği pek çok defa düşünülmüş ve önerilmiştir.

Diyabet, kontrolsüz kan şekerine neden olur. Yüksek kan şekeri de alyuvarların esnekliklerinin kaybetmesine neden olur ve bu alyuvar hücreleri, içlerinden geçtikleri damarların duvarlarına zarar verir. Bu şekilde zayıflayan damarlar da hasar görerek yeterli kanın vücudun uç noktalarına kadar ulaşmasına engel olur. Diş eti, kılcal damarlardan gelen beslenme ile canlılığını devam ettirir ve kanlanmanın azalması diş etinde bazı hasarlara neden olabilir. Hatta eğer yüksek tansiyon hastalığı da var ise bu beslenmenin zorlaşması daha da artarak zarar ihtimallerini yükseltir.

"DİYABET VARSA DİŞ ETİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ DE GÖRÜLÜYOR"

Diş eti hastalığı olanlarda beslenme problemleri de görülüyor Özellikle diş eti hastalığı olan bireylerde bir de beslenmenin bozulması, yeterli glukozun hücrelere alınamaması ile zaten var olan enfeksiyonun daha hızlı ilerlemesine ve doku hasarının daha fazla olmasına neden olabilmektedir. Bunu kanıtlayan pek çok bilimsel araştırma bulunmaktadır. Ancak hala bazı çalışmalarda çıkan sonuçlar belirsizlik oluşturduğu için kesinlikle diyabetin periodontitis yapacağını söylemek mümkün değildir. Fakat hemen hemen tüm çalışmaların ortak bir görüşü vardır: Diyabet var ise ve diş eti hastalığı belirtileri de görülüyor ise dikkat!"

Ağız ve diş sağlığı ile ilgili daha fazla bilgi almak için Dr.Dt. Çağdaş Çağlar Laçin'in web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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