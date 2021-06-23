Dr. Dre, GTA 6'nın karakterlerinden bir tanesi olabilir iddiası ortaya atıldı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dr. Dre, GTA 6'nın karakterlerinden bir tanesi olabilir iddiası ortaya atıldı!

Dr. Dre, GTA 6'nın karakterlerinden bir tanesi olabilir iddiası ortaya atıldı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Take-Two Interactive bağlı uluslararası oyun şirketi Rockstar Games'in yeni serisi GTA 6 için büyük bir iddia ortaya atıldı. Take-Two Interactive'in satın aldığı bir internet alan adı, ünlü rap yıldızı Dr. Dre'nin GTA 6'nın karakterlerinden biri olabileceğini söylüyor! Take-Two ve Rockstar Games konuyla ilgili açıklama yaptı mı? İşte detaylar!

Rockstar Games'in popüler oyunu GTA, 2014 yılında çıkardığı beşinci oyunuyla satış rekorları kırdı. Oyunseverler popüler serinin yeni oyununu artık görmek istediklerini her fırsatta dile getiriyorlar. Ortaya çıkan son iddialar ise bu durumu perçilemiş görünüyor. Rockstar Games'in bağlı olduğu Take-Two Interactive'in satın aldığı bir internet alan adı bu iddiaları gündeme getirdi.

GTA 6 ile ilgili gelişmeleri sürekli olarak takip eden internet kullanıcıları, Take-Two Interactive'in "rapponator.com" alan adını kaybettirdiğini tespit ettiler. Bu isim bakıldığı zaman bir şey ifade etmese de, RockStar Games'in "Beaterator" isimli müzik karıştırma yazılımının ismine çok benziyor. Oyunseverler de bu yazılımın Take-Two Interactive tarafından geliştirildiğini ve "rapponator" olarak isimlendirileceğine inanıyor.

Rockstar Games, 2020'nin sonunda GTA Online için "Cayo Perico Heist" isimli bir güncelleme yayınlamıştı. Bu güncellemeyle dünyaca ünlü rap yıldızı Dr. Dre ile tanışma imkanı yakalayan oyuncular, yıldız ismin GTA 6'da yer alacağı konusunda hemfikir görünüyor.

Rockstar Games ve Take-Two Interactive tarafından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak, iddialar göz önüne alındığında GTA 6'da Dr. Dre'yi görmemiz şaşırtıcı olmayacaktır.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Boris Johnson Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Tolga Yüce Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Burak Elmas Şenol Güneş Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dr. Dre, GTA 6'nın karakterlerinden bir tanesi olabilir iddiası ortaya atıldı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 17:12:46. #1.15#

title