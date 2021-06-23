Dr. Dre, GTA 6'nın karakterlerinden bir tanesi olabilir iddiası ortaya atıldı!

Take-Two Interactive bağlı uluslararası oyun şirketi Rockstar Games'in yeni serisi GTA 6 için büyük bir iddia ortaya atıldı. Take-Two Interactive'in satın aldığı bir internet alan adı, ünlü rap yıldızı Dr. Dre'nin GTA 6'nın karakterlerinden biri olabileceğini söylüyor! Take-Two ve Rockstar Games konuyla ilgili açıklama yaptı mı? İşte detaylar!

Rockstar Games'in popüler oyunu GTA, 2014 yılında çıkardığı beşinci oyunuyla satış rekorları kırdı. Oyunseverler popüler serinin yeni oyununu artık görmek istediklerini her fırsatta dile getiriyorlar. Ortaya çıkan son iddialar ise bu durumu perçilemiş görünüyor. Rockstar Games'in bağlı olduğu Take-Two Interactive'in satın aldığı bir internet alan adı bu iddiaları gündeme getirdi.

GTA 6 ile ilgili gelişmeleri sürekli olarak takip eden internet kullanıcıları, Take-Two Interactive'in "rapponator.com" alan adını kaybettirdiğini tespit ettiler. Bu isim bakıldığı zaman bir şey ifade etmese de, RockStar Games'in "Beaterator" isimli müzik karıştırma yazılımının ismine çok benziyor. Oyunseverler de bu yazılımın Take-Two Interactive tarafından geliştirildiğini ve "rapponator" olarak isimlendirileceğine inanıyor.

Rockstar Games, 2020'nin sonunda GTA Online için "Cayo Perico Heist" isimli bir güncelleme yayınlamıştı. Bu güncellemeyle dünyaca ünlü rap yıldızı Dr. Dre ile tanışma imkanı yakalayan oyuncular, yıldız ismin GTA 6'da yer alacağı konusunda hemfikir görünüyor.

Rockstar Games ve Take-Two Interactive tarafından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak, iddialar göz önüne alındığında GTA 6'da Dr. Dre'yi görmemiz şaşırtıcı olmayacaktır.