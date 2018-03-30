Dr. Behçet Uz Kültür Merkezi Buldan'da Açıldı

Denizli Buldan Belediyesi tarafından satın alınarak restore ettirilen ve Dr. Behçet Uz Kültür Merkezi adı verilen tarihi konak törenle açıldı.

Buldan'ın Yalçınkaya Mahallesinde yer alan Dr. Behçet Uz Kültür Merkezi'nin açılışına Denizli Valisi Hasan Karahan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buldan Kaymakamı Fatih Akkaya, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, Dr. Behçet Uz'un torunu Kurtul Kaptanoğlu ve vatandaşlar katıldı. Açılış için Buldan'a gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buldan Belediyesi önünde Başkan Mustafa Gülbay ve belediye personeli tarafından karşılandı. Kısa bir süre belediyede kalan Aziz Kocaoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Buldan El Sanatları Merkezi'e (BELKÜM) geçti. Burada Dr. Behçet Uz ile ilgili olarak hazırlanan slayt gösterisi ile Behçet Uz'un İzmir Fuarının açılışında yaptığı konuşmanın yer aldığı videoyu izlediler. Heyet daha sonra Yalçınkaya mahallesindeki Dr. Behçet Uz Kültür Merkezi'ne geçerek, tarihi binayı gezdi ve Behçet Uz'un fotoğraflarından oluşan "Anılarla Behçet Uz" sergisini gezdi.

Açılışta bir konuşma yapan Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay Dr. Behçet Uz'un, Buldan'ın yetiştirdiği çok önemli bir şahsiyet olduğunu, İzmir Belediye Başkanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı yaptığını hatırlattı. Başkan Gülbay, "Ülkeye çok büyük hizmetleri olan Dr. Behçet Uz'un isminin bu evde yaşayacak olması bizleri sevindirmektedir" dedi.

Konuşmaların ardından kültür merkezinin açılışı gerçekleştirildi. - DENİZLİ