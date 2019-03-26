Dr. Aydoğan Arslan, Ziyaretlerini Sürdürüyor

Ev toplantısında vatandaşlar ile bir araya gelen İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında Adnan Menderes Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. İş yerlerine girerek vatandaşlarla selamlaşıp bir süre sohbet eden ve esnafın sorunlarını dinleyen Arslan, adını ticaretten alan şehrin bölge ticaretinin merkezi olacağını söyledi. Abalı Mahallesi'nde düzenlenen ev toplantısında vatandaşlarla bir araya gelen Aydoğan Arslan, programının devamında ise Çökekler, Rüstemler ve Taşlık Mahallelerinde de ziyaretlerde bulundu.

Gerçekleştirdikleri ziyaretler esnasında konuşan Dr. Arslan, "Ziyaretlerimiz esnasında kimisi taziye evi istiyor kimisi ise çocuk parkı ve gençler için futbol alanı vb. şeyler istiyor. Bunlar zaten belediyenin görevi. Ben doktorum hasta bakıyorum diye övünürsem yanlış olur, bu zaten benim görevim. Bir belediye başkanı bunları yapıyorum diye övünürse yanlış olur, bunlar görevidir ve bunları yapması lazım. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, çeşitliliğimizi zenginlik olarak görerek, bu şehrin sahibi insanları yönetime katılımcı kılarak el ele, gönül gönüle vererek Adapazarı'nı yeniden mamur hale getireceğiz. Sizlere hizmet etmek istiyorum, Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle bu işi yapacağız inşallah" dedi.

Örnek bir Adapazarı hedeflediklerini ifade eden Dr. Aydoğan Arslan, "Alt yapısıyla, üst yapısıyla, spor alanlarıyla, sosyal tesisleriyle planlı bir Adapazarı'ndan başlayarak çevreci ve vizyoner bakışla örnek bir Adapazarı hedeflemekteyiz. Derdi olan insanlara derman olmak için bu yola çıktık. ve inşallah bu şehre faydamız olacak işleri yapacağız" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA