DPÜKAMER'de Genç Albaraka Akademisi mülakatı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi (DPÜKAMER) aracılığıyla Genç Albaraka Akademisi'nde yer alacak adayları belirlemek için Uygulamalı Bilimler Fakültesinden 8 öğrenciyle iş görüşmesi yapıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi (DPÜKAMER) aracılığıyla Genç Albaraka Akademisi'nde yer alacak adayları belirlemek için Uygulamalı Bilimler Fakültesinden 8 öğrenciyle iş görüşmesi yapıldı.



Albaraka Türk Kütahya Şubesi'nde çalışacak 1 adet Genç Albaraka Akademisi adayı için Kütahya Albaraka Türk Şube Müdürü Emre Örencik, Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans 3. sınıf öğrencilerinden oluşan 8 kişilik bir grupla DPÜ Kariyer ve Mezun Merkezi'nde grup mülakatı gerçekleştirdi.



Mülakat sonrası Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Kayabaşı'yı ziyaret eden Örencik, yaptığı açıklamada, "DPÜ Kariyer ve Mezun Merkezi aracılığıyla Genç Albaraka Akademisi'ne adaylar bulmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek dönemde de gerek Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile gerekse DPÜKAMER'le ortak çalışmalar yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA