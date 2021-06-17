Dpü ve Yeşilay Dumansız Kampüs İçin Harekete Geçti
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Dpü ve Yeşilay Dumansız Kampüs İçin Harekete Geçti

Dpü ve Yeşilay Dumansız Kampüs İçin Harekete Geçti
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Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ ve Yeşilay Dumansız Kampüs İçin Harekete Geçti Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr.

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ ve Yeşilay Dumansız Kampüs İçin Harekete Geçti Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. İrfan Terzi ve Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin'in katıldığı toplantıda Dumansız Kampüs projesini tanıttı.

Genç Yeşilay Topluluğumuz Dumansız Kampüs projesini tanıttı.

Bedesten'de düzenlenen tanıtım törenine Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. İrfan Terzi ile Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin ve topluluğumuza üye öğrencilerimiz katıldı.

Sigarayla mücadele için kurumsal iş birliklerinin yapılacağından söz eden Topluluk Başkanı Abdülmuttalip Şahan, burada katılımcılara yaptığı açıklamada "Proje kapsamında Topluluğumuz, öğrenciler ve akademik personelimizi de içine alacak eğitim çalışmaları, yarışmalar ve turnuvalar düzenleyecek. Reklam ve tanıtım çalışmalarıyla desteklenecek önleme çalışmaları yerleşkelerimiz içinde sigara içilmeyecek yeni bölgelerin belirlenmesi için çalışmalar yürütecek" dedi.

Projeye destek verdiğini ve bu projenin gerekliliğine yürekten inandığını ifade eden Prof. Dr. Kazım Uysal, "Sizlerin ve topluluğunuzun bu projesini tüm kalbimle destekliyorum. Son aylarda sağlığın değerinin çok daha iyi anlaşıldığı dönemleri beraberce yaşadık. Sağlıklı bireylerin sağlıklı toplumları oluşturacağı gerçeğinden hareketle bu projenin en kısa sürede hayata geçmesi için gerekli adımları beraberce atmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Genç Yeşilay Topluluk Danışmanı olan Dekanımız Prof. Dr. İrfan Terzi, Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin ve Yeşilay Kütahya Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, topluluk öğrencilerimizi kutlayarak projenin sürdürülmesi için gereken tüm desteği vereceklerini ifade ettiler.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 17 Haziran 2021, Perşembe/ 52 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Eğitim Fakültesi, Yeşilay, Genç Yeşilay Topluluğu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

Kaynak: Habermetre

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