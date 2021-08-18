DPÜ GreenMetric'te Üst Sıraları Hedefliyor
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DPÜ GreenMetric'te Üst Sıraları Hedefliyor

DPÜ GreenMetric'te Üst Sıraları Hedefliyor
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Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ GreenMetric'te Üst Sıraları Hedefliyor Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde her yıl yenilenen Greenmetric dünya sıralamasına yapılacak başvuru hakkında çevrim içi toplantı gerçekleştirildi.

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ GreenMetric'te Üst Sıraları Hedefliyor Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde her yıl yenilenen Greenmetric dünya sıralamasına yapılacak başvuru hakkında çevrim içi toplantı gerçekleştirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Greenmetric çalışmaları devam ediyor.

Çevrim içi olarak düzenlenen toplantıya Kalite Koordinatörümüz Doç. Dr. Özgür Saygın, Kalite Koordinatör Yardımcımız Arş. Gör. Dr. Mürsel Güler, Dr. Öğr. Üyesi Filiz Yüksel, Dr. Öğr. Üyesi Dilcu Gönül, Dr. Öğr. Üyesi Kerim Karabacak, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gökçe Akpolat, Öğr. Gör. Ali Telli, Arş. Gör. Dr. Işık Altunal ile Kalite Koordinatörlüğü idari personellerimiz Gönül Baş ve Ebru Yeni katıldı. Toplantıda 2021 yılı Greenmetric değerlendirme ölçütleri incelendi. İlgili ölçütleri sağlamaya yönelik tespitlerde bulunularak önümüzdeki günlerde yapılacak başvuruda önceki yıla göre güncellenen içerikler hakkında planlamalar yapıldı.

Kalite Koordinatörlüğümüzden yapılan açıklamada sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konularında üniversite yerleşkelerini değerlendiren Greenmetric dünya sıralamasında üniversitemizin daha üst sıralarda yer alabilmesi için Koordinatörlüğümüz bünyesinde yapılan çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 18 Ağustos 2021, Çarşamba/ 34 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, GreenMetric,

Kaynak: Habermetre

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