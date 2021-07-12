DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı
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DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı

DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı
Anadolu Ajansı / Ergün Caran - Haberler | Güncel

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulunda 2020-2021 öğretim yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulunda 2020-2021 öğretim yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Okul yerleşkesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kavasoğlu, mezunlar için hayatın şimdi başladığını söyledi.

Uzaktan eğitimde olabildiğince öğrencilerin mesleki yeterliliklerini sağlamaya çalıştıklarını belirten Kavasoğlu, "İş yaşamına başladığınızda ne kadar gayretli ve çalışkan olursanız sektörlerinizde o kadar kalıcı yer edinebilirsiniz. Teknolojinin akıl almaz bir hızla ilerlediği bu devirde size tavsiyem, bilişimden uzak kalmayın, teknolojiyle aranızı iyi tutun. Dünya artık global bir köy haline geldi. Böyle bir ortamda mutlaka yabancı dil becerilerinizi geliştirin." dedi.

Konuşmaların ardından Gediz Meslek Yüksekokulu birincisi Yağmur Demir'e, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak tarafından başarı belgesi verildi. Dereceye giren öğrenciler, başarı belgelerini protokol üyelerinin elinden aldı.

Mezunların keplerini havaya fırlatmalarıyla sona eren törenin ardından katılımcılara Gediz Belediyesince pilav ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran

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