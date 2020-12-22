DPÜ Dumlupınar Meslek Yüksekokulu'na laboratuvar
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DPÜ Dumlupınar Meslek Yüksekokulu'na laboratuvar

22.12.2020 10:14 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:18
DPÜ Dumlupınar Meslek Yüksekokulu'na laboratuvar

DPÜ Dumlupınar Meslek Yüksekokulu'nda açılan alternatif Enerji Sistemleri Teknolojisi Bölümü için laboratuvar yapım çalışmaların başladığı bildirildi.

DPÜ Dumlupınar Meslek Yüksekokulu'nda açılan alternatif Enerji Sistemleri Teknolojisi Bölümü için laboratuvar yapım çalışmaların başladığı bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Meslek Yüksekokulu öğrencileri için memleketimizin köklü enerji üretici firmalarından Aydem Enerji ile daha önce ilçemiz için sözleşme ve protokoller imzalamıştık. Protokol maddelerinden biri olan Dumlupınar Meslek Yüksekokulu'na acil ihtiyaç olan Yenilenebilir Enerji Sistemleri Teknolojisi Laboratuvarı hayata geçiriliyor. Değerli Kaymakamım sayın Salih Sak ve AK Parti ilçe Başkanı Ali Bursa ile Aydem Enerji' yi ziyaret ettik. Şirketin Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, öğrencilerimiz için en kısa zamanda gerekli laboratuvarımızı faaliyete geçireceğiz ifadesinde bulundu. Ayrıca Meslek yüksekokulumuza yardımlarının devam edeceğini belirtti. Sayın Genel Müdürümüze yapmış olduğu yardımlarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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