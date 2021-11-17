DP'li Enginyurt: "50+1'den geri dönülmemeli, 50+1'den taviz verilmemeli"

ORDU (AA) - Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "50+1'den geri dönülmemeli, 50+1'den taviz verilmemeli." dedi.

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın ülkeyi yönetemediğinin farkında olduğunu ve "50+1 değişsin" demeye başladığını ve bununla ilgili tartışmaların başlatıldığını söyledi.

Kazanacaklarına inanıyorlarsa bunun kaldırılmasının düşünülmemesi gerektiğini bildiren Enginyurt, "Demokrat Parti olarak net bir şekilde ifade ediyoruz; 50+1'den geri dönülmemeli, 50+1'den taviz verilmemeli." diye konuştu.

İktidarın ülkeyi yönetemediğini savunan Enginyurt, erken seçimin Türkiye için mecburiyet olduğuna inandıklarını bildirdi.

Enginyurt, bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme çağrısı"na ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, "20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisiyle hesaplaşmadan helalleşme olmaz." diye konuştu.

AA / Ertuğrul Subaşı - Son Dakika Haberleri

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