Doya Doya Moda yarışmasında kim elendi? Doya Doya Moda yarışmacıları! Doya Doya Moda hangi gün, saat kaçta?
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Doya Doya Moda yarışmasında kim elendi? Doya Doya Moda yarışmacıları! Doya Doya Moda hangi gün, saat kaçta?

10.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:40
Doya Doya Moda yarışmasında kim elendi? Doya Doya Moda yarışmacıları! Doya Doya Moda hangi gün, saat kaçta?

TV 8 ekranlarında yayınlanan moda yarışması Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda yarışmacıları!

Kadınların kendi stillerini yarattığı ve jürilerin puanladığı yarışma programı Doya Doya Moda yarışmasında kim elendi? Doya Doya Moda yarışmacıları! Doya Doya Moda hangi gün, saat kaçta?

DOYA DOYA MODA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Seray Sever, Uğurkan Erez'in jüri üyesi olduğu program hafta içi her gün saat 14.00'de başlıyor.

DOYA DOYA MODA YARIŞMASINDA KİM ELENDİ?

Sabiha:20, Ceren:17, Rabia:10, Birben:18, Tuğba:14, Bahar:11, Özde:17 aldı. 10 Aralık günü Doya Doya Moda yarışmasının birincisi Sabiha oldu. Elenen isim yarın belli olacak.

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