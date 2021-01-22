Doya Doya Moda yarışmacısı Adnan kimdir? Kısmetse Olur Adnan Kızıltaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Adnan Kızıltaş evli mi, eşi kim?

Doya Doya Moda'nin 301. bölümünde yeni bir yarışmacı katılıyor! Bu hafta elenen Alper'in ardından, yarışmaya Adnan isimli bir yarışmacı katılıyor. Ekranlarda daha önce de görülen Adnan, sosyal medyada merak edildi. Peki, Doya Doya Moda yarışmacısı Adnan kimdir? Kısmetse Olur Adnan Kızıltaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Adnan Kızıltaş mesleği ne?

Doya Doya Moda yarışmasında son yapılan konsept değişikliği ile artık hem kadınlar hem de erkekler yarışıyor. Bu hafta elenen Doya Doya Moda Alper'in yerine, yarışmaya yeni bir erkek yarışmacı daha katılıyor. Doya Doya Moda 301. yeni bölüm fragmanını izleyenler yeni yarışmacı Adnan'ı daha önce de ekranlarda gördü! Doya Doya Moda Adnan, yıllar önce ekranlara gelen Seda Akgül'ün sunduğu izdivaç programı olan Kısmetse Olur'da da yarışmıştı! Peki, Doya Doya Moda yarışmacısı Adnan kimdir? Kısmetse Olur Adnan Kızıltaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Adnan Kızıltaş mesleği ne? Adnan Kızıltaş evli mi, eşi kim?

ADNAN KIZILTAŞ KİMDİR?

Adnan Kızıltaş burcu: Başak

Adnan Kızıltaş boyu: 1,90 cm

Daha önce Kısmetse Olur yarışmasından tanınan Adnan Kızıltaş, moda özellikle de erkek modasına aşina bir kişidir. Kendi erkek giyim markası olan Adnan Kızıltaş, "Adnan Kızıltaş Style" markasının kurucusudur. Doya Doya Moda Adnan, aslen Karslı'dır ve İstanbul'da yaşamaktadır.