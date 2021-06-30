Doya Doya Moda Umut kimdir? Doya Doya Moda Umut Eker kaç yaşında, sevgilisi kim?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Doya Doya Moda'da jüri üyeliği yapan Umut Eker kim? Doya Doya Moda Umut kimdir? Doya Doya Moda Umut Eker kaç yaşında, sevgilisi kim?

Doya Doya Moda yarışmasında jüri üyeliği yapan ve dikkatleri çekmeyi başaran Doya Doya Moda Umut kimdir? Doya Doya Moda Umut Eker kaç yaşında, sevgilisi kim?

DOYA DOYA MODA UMUT KİM?

Umut Eker, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Umut Eker model ve stil danışmanı olan Umut Eker daha önceden Bu Tarz Benim yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Bu sırada manken Didem Soydan tarafından fark edilerek çalışma alanını değiştirdi. Umut Eker, 1983 yılında dünyaya geldi. Babası finans uzmanıydı. Umut Eker, babasının isteği ve ısrarı ile açıköğretimde bankacılık ve sigortacılık eğitimi almaya başladı ancak bitiremeden yarıda bıraktı. Tarkan, Ziynet Sali, Beyazıt Öztürk, Bengü, Emre Altuğ, Gülçin Ergül gibi ünlülere stil danışmanlığı yaptı.

UMUT EKER INSTAGRAM

Umur Eker, "umuteker" kullanıcı hesabı iel 348 bin takipçisi bulunmakta.