Doya Doya Moda sunucusu kimdir? Doya Doya Moda sunucusu Uğurkan Erez kaç yaşında, nereli? Uğurkan Erez hayatı ve biyografisi!

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DOYA DOYA MODA SUNUCUSU UĞURKAN EREZ KİMDİR?

Uğurkan Erez, 1954 yılında Almanya'da Vize şehrinde dünyaya gelmiştir. Ülkemize döndükten sonra 1998'de kurduğu bir Koreograf ve mankenlik ajansının sahibidir. Uğurkan Erez moda dünyasında hatırı sayılır bir öneme ve bir çok ünlüye danışmanlık eden bir meşhur modacıdır. Bir çok farklı kanalda yayınlanan moda programlarında sıkça gördüğümüz Uğurkan Erez Doya Doya Moda programının da jüri üyesi olmuştur.