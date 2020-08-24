Doya Doya Moda sunucusu kimdir? Doya Doya Moda sunucusu Kemal Doğulu kaç yaşında, nereli? Kemal Doğulu hayatı ve biyografisi!
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Doya Doya Moda sunucusu kimdir? Doya Doya Moda sunucusu Kemal Doğulu kaç yaşında, nereli? Kemal Doğulu hayatı ve biyografisi!

Doya Doya Moda sunucusu Kemal Doğulu başarılı performansı ile ekranlarda beğeni topluyor. Peki, Doya Doya Moda sunucusu kaç yaşında, nereli? Kemal Doğulu hayatı ve biyografisi nedir? Doya Doya Moda sunucusu Kemal Doğulu kimdir?

Doya Doya Moda sunucusu kimdir? Doya Doya Moda sunucusu Kemal Doğulu kaç yaşında, nereli? Kemal Doğulu hayatı ve biyografisi!
24.08.2020 17:53 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:56

Sevilen TV programı Doya Doya Moda, izleyicilerin beğenisini topluyor. Merak konusu haline gelen Doya Doya Moda hakkında, Doya Doya Moda sunucusu Doya Doya Moda kimdir? Doya Doya Moda sunucusu Kemal Doğulu kaç yaşında, nereli? Kemal Doğulu hayatı ve biyografisi gibi konular merak ediliyor.

DOYA DOYA MODA SUNUCUSU KEMAL DOĞULU KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Ekim 1979

Kaç yaşında: 40 yaşında

Nereli: Mersin

Eğitim: Harran Üniversitesi

Meslek: Fotoğrafçı · kuaför · stilist · şarkıcı · yönetmen

Kemal Doğulu (d. 14 Ekim 1979; Mersin), Türk fotoğrafçı, kuaför ve şarkıcı. Oyuncu Kadir Doğulu'nun ağabeyidir.

Uzun süre sanatçıların imaj makerlığını, makyözlüğünü, kuaförlüğünü, fotoğrafçılığını ve modelistliğini yaptı. 2006 senesinde tanıştığı Hande Yener'in Hande Maxi adlı maxi singleında sanatçının fotoğrafçılığını ve imaj makerlığını yaptı. Hande Maxi'den itibaren Hande Yener ile çok samimi olan Kemal Doğulu, sanatçının bundan sonraki albümlerinde sanat yönetmenliğini, fotoğrafçılığını ve kliplerinin de yönetmenliğini üstlendi.

Şarkıcılığa başlaması ise bir gün Hande Yener'in konserine kendi vokalisti gelmeyince Kemal Doğulu'nun yer almasıyla başladı. Hande Yener ve Erol Temizel, Kemal Doğulu'yu çok beğenip proje yapmaya karar verdiler. Bunun sonuncunda da Kemal Doğulu 2008 yılının Ocak ayında "1 Yerde" adını verdiği verdiği elektronik müzik tarzındaki maxi singleını çıkardı. Maxi single'ın ilk klibi olarak albüm ile aynı ismi taşıyan "1 Yerde" adlı şarkıya çekildi. Şubatın başlarında MTV Türkiye'de yayınlandı. Mart başında ise MTV'nin bütün dünyada yayınlanan kanalında yayınlandı ve kısa süre sonra World Chart Exskpress (World Top 10) listesine girdi ve Nisanın başında ise 1 numaraya kadar yükselerek tam 4 hafta üst üste 1 numarada yer aldı. Maxi single'ın 2.klibi ise "Nedense, Nedense?" adlı şarkıya çekildi. Klip Temmuz sonunda çekildi ve 3 Ağustos 2008 günü de ilk kez Kral Tv'de yayınlandı.

Bu şarkıların ardından hemen yeni bir single hazırlığına giren Kemal Doğulu, İkinci single'ının ismi Kemal Doğulu 2 olarak açıklandı. Single fotoğraflarını Hande Yener çekti. Single kapak fotoğrafı ilk kez sanatçının resmi sitesinde gösterildi. Aynı zamanda Habertürk gazetesi yazarı Esin Övet'in köşesinde yer aldı. Bu single'da biri yeni, diğeri cover olmak üzere 2 şarkı bulunmaktadır. Bu single'da yer alan Uzayda Aşk Var adlı yeni şarkının müzik ve düzenlemeleri Erol Temizel'e, sözleri Soner Arıcı'ya ait olan bu şarkı aynı zamanda bu single'ın çıkış şarkısıdır. İlk kez 11 Temmuz 2009 gecesi sezon finalini yapan Disko Kralı programında "Kemal Doğulu" şarkısını paylaştı. Uzayda Aşk Var adlı şarkıya 2009 yılının Eylül ayının başlarında klip çekilmiştir. Klip ise 30 Eylül 2009 günü ilk kez Kral TV'de gösterilmiştir. Klipte Kemal Doğulu, ünlü arkadaşlarıyla kamera karşısına geçmiştir. Klipte Hande Yener gibi birçok ünlü rol almıştır. Klibin yönetmenliğini sanatçının kendisi üstlenmiştir.

Kemal Doğulu 2 single'ının başarısından hemen sonra yeni albüm çalışmalarına başladı. Yeni albümüne Ters Köşe ismini verdi. Albümün prodüktörlüğünü Hande Yener ile Alper Narman üstlenmiştir. Bu ikili prodüktörlükle kalmayıp, Kemal Doğulu için söz ve müziklere de imza atmışlardır. Ters Köşe albümünde Hande Yener, Alper Narman, Ertuğ Ergin, Sıla ve Erol Temizel gibi birçok ünlü müzisyenle çalıştı.

Diskografi

• 1 Yerde (2008)

• Kemal Doğulu 2 (2009)

• Ters Köşe (2010)

• 4.Kemal (2011)

• Aşk Kabul Ederse (2012)

Video klipleri

• "1 Yerde" (12 Ocak 2008)

• "Nedense, Nedense?" (3 Ağustos)

• "Uzayda Aşk Var" (30 Eylül 2009)

• "Makaslı Film" (21 Ekim 2010)

• "Üzgünüm" (22 Ocak 2011)

• "Oynuyorum" (1 Ağustos 2011)

• "Aşk Kabul Ederse" (1 Aralık 2012)

• "Selfie" (3 Temmuz 2017)

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