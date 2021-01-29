Doya Doya Moda Mehmet Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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Doya Doya Moda Mehmet Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

29.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:32
Doya Doya Moda Mehmet Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Katıldığı evlilik programlarıyla tanınan Mehmet Güneş, uzun bir süre sonra Doya Doya Moda yarışmasında ortaya çıktı. Bu hafta Bahar Candan ile birlikte yarılan Mehmet Güneş sempatik görüntülere dahil oldu. Peki, Doya Doya Moda Mehmet Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Doya Doya Moda Mehmet Güneş internette ve sosyal medyada merak edildi. İşte, , Doya Doya Moda Bahar Candan'ın partneri Mehmet Güneş kimdir, kaç yaşında? Mehmet Güneş instagram hesabı! sorularının cevapları!

MEHMET GÜNEŞ KİMDİR?

Mehmet Güneş, 1987 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Daha önce de çeşitli programlara katılan Mehmet Güneş, evlilik programlarıyla tanınıyor. Modanın yanı sıra Urfa'nın geleneksel yemekleri başta olmak üzere mutfağa girmeyi seven Mehmet Güneş, turizmcilik yapıyor. Özel yatları olduğunu belirten Güneş, bu yatları evlilik teklifleri ve özel günler için kiraladığını söylüyor.

19 kardeş olduklarını ve 10'nun erkek olduğunu belirten Mehmet Güneş, kardeşlerini de kendisinin giydirdiğini söylüyor.

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