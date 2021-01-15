Doya Doya Moda konuk jürisi Özlem Kaymaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Özlem Kaymaz mesleği ne? Özlem Kaymaz oğlunun hastalığı nedir?

TV8 ekranlarının sevilen moda yarışması Doya Doya Moda, jüri koltuğunda oturan Kemal Doğulu'nun ayrılmasının ardından he gün konuk bir jüri davet etmektedir. 15 Ocak Cuma Doya Doya Moda haftanın finaline Özlem Kaymaz konuk oldu! Peki, Doya Doya Moda konuk jürisi Özlem Kaymaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Özlem Kaymaz mesleği ne?

Doya Doya moda jürileri arasında yer alan Kemal Doğulu'nun yarışmadan ayrılmasının ardından, yeni ve kalıcı bir jüri gelmedi. Bu yüzden her programa yeni bir ünlü isim konuk oluyor. Doya Doya yeni jüri üyesi 15 Ocak Cuma Doya Doya Moda haftanın finalinde Özlem Kaymaz oldu! İzleyiciler, Doya Doya Moda konuk jürisi Özlem Kaymaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Özlem Kaymaz mesleği ne? Özlem Kaymaz boyu ve kilosu! merak etti. İşte cevaplar!

ÖZLEM KAYMAZ KİMDİR?

Özlem Kaymaz kimdir ve Özlem Kaymaz'ın oğlunun hastalığı sosyal medyada merak edildi!

Özlem Kaymaz, 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve 47 yaşındadır. 14 yaşında İtalyan Lisesi'nde okuduğu dönemlerde Marie Claire dergisinin ilk Türkiye sayısına kapak kızı olan ilk Türk kızı olmuştur. 18 yaşındayken de 1992 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi yarışmasında 1. oldu!

Özlem Kaymaz, ekranlarda Mustafa Sandal'ın ilk albümü olan Suç Bende'de aynı adlı şarkının klibinde yer alarak tanındı. Bir süre modellik yapmasının ardından Hollandalı mühendis olan Watze de Vries ile evlendi ve Hollanda'ya yerleşti. 2012 yılında Türkiye'ye geri dönen Özlem Kaymaz'ın 3 çocuğu vardır.

Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Madelein De Vries 6 Ekim 1998 yılında Amsterdam, Hollanda'da doğmuştur ve o da annesi gibi Türk mankendir. 2018 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında 'Miss Turkey Universe 2018' unvanına sahip olmuştur. Özlem Kaymaz'ın Hollandalı eski eşi Watze de Vries'ten olmuştur.

Özlem Kaymaz'ın oğlu ise Nager Sendromu hastalığına sahiptir.