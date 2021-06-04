Doya Doya Moda kolye kim aldı? Doya Doya Moda All Star'da kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu?
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Doya Doya Moda kolye kim aldı? Doya Doya Moda All Star'da kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu?

Doya Doya Moda kolye kim aldı? Doya Doya Moda All Star'da kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu?
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4 Haziran Cuma Doya Doya Moda All Star sonuçları araştırılıyor. TV8 ekranlarının fenomen moda yarışması Doya Doya Moda All Star'da yarışmacılar bugün haftanın finali için podyuma çıkıyor. Doya Doya Moda All Star'da bu hafta kim elendi, birinci kim? Doya Doya Moda All Star kolye kim aldı? Doya Doya Moda All Star'da kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu?

4 Haziran Cuma Doya Doya Moda All Star sonuçları araştırılıyor. TV8 ekranlarının fenomen moda yarışması Doya Doya Moda All Star'da yarışmacılar bugün haftanın finali için podyuma çıkıyor. Doya Doya Moda All Star'da bu hafta kim elendi, birinci kim? Doya Doya Moda All Star kolye kim aldı? Doya Doya Moda All Star'da kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? İşte detaylar haberimizde…

DOYA DOYA MODA ALL STARBU HAFTA KİM ELENDİ? (4 HAZİRAN)

Özde, Rabia, Birben, Su, Ferdanur, Emel, Betül bugün kolyenin sahibi olmak için son kez jüri karşısına çıkıyor.

Doya Doya Moda All Star'da 28 Mayıs Cuma günü haftanın finali bölümünde elenen kimse olmamıştı.

Haftanın birincisi 107 puanla Betül oluyor.Bu hafta elenen yarışmacı ise olmadı.

DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda All Star'da bu hafta en yüksek puanı alarak kolyenin sahibi olan isim Haftanın birincisi 107 puanla Betül oluyor.Bu hafta elenen yarışmacı ise olmadı.

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Doya Doya Moda kolye kim aldı? Doya Doya Moda All Star'da kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? - Haberler
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