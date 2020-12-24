Doya Doya Moda Kemal Doğulu neden yok, ayrıldı mı? Kemal Doğulu yeni projesi ne? Hangi programa geçecek?
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Doya Doya Moda Kemal Doğulu neden yok, ayrıldı mı? Kemal Doğulu yeni projesi ne? Hangi programa geçecek?

24.12.2020 11:24 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:29
Doya Doya Moda Kemal Doğulu neden yok, ayrıldı mı? Kemal Doğulu yeni projesi ne? Hangi programa geçecek?

Kemal Doğulu jüriliğini yaptığı Doya Doya Moda programından ayrılması haberleriyle gündeme geldi. Peki Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan neden ayrılıyor? Kemal Doğulu yeni projesi mi var? Kemal Doğulu niye programdan çıkıyor?

TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programının jürleri Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'dir. Jüriler arasında bulunan Kemal Doğulu programdan ayrılacağı yönünde haberler çıktı. Peki Kemal Doğulu neden ayrılıyor, Kemal Doğulu Doya Doya Moda'da yok mu?

KEMAL DOĞULU DOYA DOYA MODA'DA NEDEN YOK? AYRILIYOR MU?

Kemal Doğulu, Acun Ilıcalı'nın duyurduğu Exxen platformunda yeni bir projeye geçeceği için Doya Doya Moda programından ayrılıyor. Yeni projesini sosyal medya hesabından duyuran Kemal Doğulu 1 Ocak'ta başlayacak olan Exxen'e geçecek.

Doya Doya Moda Kemal Doğulu neden yok, ayrıldı mı? Kemal Doğulu yeni projesi ne? Hangi programa geçecek?

Kemal Doğulu'nun yeni projesinin adı "Kemal Doğulu ile Büyük Değişim" olduğu düşünülüyor. İnstagram hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Kemal Doğulu ile Büyük Değişim

Size "Bu ben miyim" dedirtecek büyük değişimler için hazır mısınız?

Hikayelerinizle birlikte başvurularınızı bekliyoruz!"

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