Doya Doya Moda kaçta başlıyor? Doya Doya Moda yarışmacıları kimler?
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Doya Doya Moda kaçta başlıyor? Doya Doya Moda yarışmacıları kimler?

29.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:26
Doya Doya Moda kaçta başlıyor? Doya Doya Moda yarışmacıları kimler?

Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda yarışmacıları kimler? soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor 'Doya Doya Moda'nın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez oturuyor. İşte Doya Doya Moda'nın başlama saatleri

Doya Doya Moda'nın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez oturuyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda hafta içi her gün saat 12:45'te TV8 başlıyor.

DOYA DOYA MODA KAÇTA BAŞLIYOR?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Doya Doya Moda yarışmasının yeni bölümü saat 12:45'te başlıyor.

Doya Doya Moda kaçta başlıyor? Doya Doya Moda yarışmacıları kimler?
DOYA DOYA MODA

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLER?

Doya Doya Moda yarışmasının yeni sezonu başladı. TV8 kanalının sevilen yarışmaları arasında bulunan Doya Doya Moda'da büyük bedenler yarışıyor. İşte Doya Doya Moda'nın yeni sezon yarışmacıları;

1-Birben Coşkun

Yeni sezonun en iddialı isimlerinden biri olan Birben Coşkun 1996 doğumlu ve aslen İzmirli. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan genç yarışmacı, organizasyon şirketi ve butik bir pastane sahibi.

2- İmani Dolar

İmani Dolar, 23 yaşında aslen Mersinli ancak Bursa'da doğdu. 20 senedir İstanbul'da olan İmani Dolar, 5 senedir yapıyor. Farklı stiliyle adından söz ettirecek olan İmani Dolar, "Rakiplerim benden korkmalılar. Hem tarzıma hem duruşuma hem de karakterime çok fazla güveniyorum, onların da bunu çok kısa zamanda anlayacaklarını düşünüyorum. Buraya birinci olmaya geldim." Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

3- Aslı Adıyaman

Doya Doya Moda'nın evli yarışmacılarından Aslı Adıyaman'ın Arya adında bir kızı var.

4- Nur İşlek

Doya Doya Moda'nın genç yarışmacılarından biri olan Nur İşlek sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Sahip olduğu Instagram hesabının yanında Tiktok'u da oldukça sık kullanıyor. Oğlu Doruk ile de sürekli paylaşımlarda bulunuyor ve takipçilerinden beğeniler topluyor.

5- Aylin Tözün

Profesyonel dansçı olan Aylin Tözün 23 yaşında. Aslen Elazığlı. Daha önce Her Şey Güzeldir'e katıldı.

6- Rabia Ağca

7- Rümeysa Buyuran

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