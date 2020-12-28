Doya Doya Moda jürisi Hande Demir Acar kimdir, kaç yaşında? Hande Demir Acar eski hali nasıl?

Ekranların sevilen yarışması Doya Doya Moda yarışmacıları kadar jüri üyeleriyle de gündeme geliyor. Son olarak Kemal Doğulu'nun yerine gelen isim ise Hande Demir Acar oldu. Peki, Doya Doya Moda jürisi Hande Demir Acar kimdir?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı geçtiğimiz hafta jüri üyelerinden biri olan Kemal Doğulu'nun sarsıcı vedası ile gündeme geldi. Doğulu'nun gidişinin ardından boşalan koltuğa kimin geleceği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi kim? Hande Demir Acar Kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

HANDE DEMİR ACAR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hande Acar, Işık Lisesi mezunu. Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde eğitimini tamamlayan Acar'ın hayali bir gün anahaber bülteni sunmaktı. Ancak hayat çok da planladığı gibi gitmedi. Henüz 22 yaşındayken üniversitede aşık olduğu, İş insanı Erdinç Acar ile dünyaevine girdi. Evliliğinin ilk senesinde kucağına ilk çocuğunu aldı. İlk parasını yıllar önce açtığı ikinci el butiği sayesinde kazandı. Aslan, Masal ve Mavi, adlı üç çocuk annesi 36 yaşındaki Hande Acar'ınInstagram'da 100 binin üzerinde takipçisi var.

Hande-Erdinç Acar,ile 2006'da evlenmiş, 2010'da boşanmıştı. 2011'de ikinci kez nikah masasına oturmuşlardı. Ancak ikili Temmuz 2020'de evliliklerine son noktayı koydu.

Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Erdinç Acar'la, işadamı Teoman Demir'in kızı Hande Demir, Las Vegas'ta evlendi.

Sosyetik güzel şimdilerde ise adından Doya Doya Moda adlı program ile söz ettirmeye başladı. Programın jüri koltuğunda yer alacağı ile gündem oldu.