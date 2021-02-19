Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu ayrıldı mı? 19 Şubat Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu neden yok?

Ekranların sevilen yarışma programlarından olan Doya Doya Moda'da Kemal Doğulu'dan sonra bir ayrılığın daha olup olmadığı merak ediliyor. Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu ayrıldı mı? sorusu izleyicilerin merak konusu oldu. Gülşah Saraçoğlu'nun Doya Doya Moda jüri üyeliğinden yolları ayrıldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Gülşah Saraçoğlu Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı? Merak konusu oldu. Gülşah Saraçoğlu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU DOYA DOYA MODA'DAN AYRILDI MI?

Gülşah Saraçoğlu'nın Doya Doya Moda'da olmaması izleyiciler tarafından dikkat çekti. Gülşah Saraçoğlu konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak hasta olduğunu ve düne göre daha iyi olduğunu Instagram hesabından açıkladı.