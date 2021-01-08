Doya Doya Moda Ceren kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Ceren Keskin nereli? Instagramı ve boyu nedir?

Doya Doya Moda Ceren'in kim olduğu merak ediliyor. Ceren yarışmada arkadaşları tarafından dışlanan bir karakter olarak izleyicinin karşısına çıkmaktadır. Ceren Keskin yaptığı makyajlarla tam not almaktadır. Peki ama Doya Doya Moda Ceren kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Ceren Keskin nereli? Instagramı ve boyu nedir?

Doya Doya Moda yarışmasında Ceren Keskin dikkatleri üzerine çekmektedir. Büyük bedenlerin yarıştığı programda boy avantajından dolayı zayıf görünen Ceren Keskin rakipleri tarafından dışlanmaktadır. Yaklaşık 6 haftadır yarışmada olan Ceren Keskin'in takipçileri ise genç yarışmacının hayatına dair bilgileri merak ediyor.

DOYA DOYA MODA CEREN KİMDİR?

Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Ceren Keskin oldu. İzmir'den yarışmaya katılan Ceren Keskin 1998 doğumlu ve 22 yaşındadır.Sivil havacılık kabin hizmetleri mezun olan genç yarışmacı, 1 sene havalimanında çalıştıktan sonra ayrıldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya aday olarak gelen Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya başvurma nedenini şu sözlerle açıkladı: "Bakıyorum böyle, buranın hakkını tek veren isim Özde. Ben de buraya Özde'ye rakip olmaya geldim." İddialı çıkışıyla jüri üyelerinin dikkatini çeken Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya katılmak için 8 kilo aldığını söyledi.