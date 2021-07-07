Doya Doya Moda All Star 7 Temmuz 2021 kim birinci oldu? Doya Doya Moda All Star 7 Temmuz 2021 Puan Durumu nedir?
Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 7 Temmuz 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 7 Temmuz puan durumu nedir?
Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 7 Temmuz Salı gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 7 Temmuz Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? 7 Temmuz Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 7 Temmuz Doya Doya Moda Puan Durumu!
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7 TEMMUZ 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
13.30'da TV8 ekranlarında yayınlanan moda programının 7 Temmuz Çarşamba gününün konsepti ve puan durumu henüz belli değil. Günün puan durumu ve birincisi için haberimizi takipte kalın.
6 TEMMUZ 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Ferdanur- 20
Emel-13
Su- 18
Rabia- 20
Birben- 19
Özde- 20
DOYA DOYA MODA ALL STAR 6 TEMMUZ BİRİNCİSİ
Doya Doya Moda All Star'da 6 Temmuz birincisi Ferdanur, Rabia, Özde olmuştu.