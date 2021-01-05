Doya Doya Moda Ahmet Çoban kimdir? Ahmet Çoban kaç yaşında, nereli? Ahmet Çoban mesleği ne?

Doya Doya Moda'nın 5 Ocak tarihli bölüm konuğu Ahmet Çoban oldu. Önemli Türk moda tasarımcılarıyla çalışan Ahmet Çoban, ünlülerin ve moda dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Peki, Doya Doya Moda Ahmet Çoban kimdir? Ahmet Çoban kaç yaşında, nereli? Ahmet Çoban mesleği ne? Doya Doya Moda'nın konuğu Ahmet Çoban hakkında bilgiler...

Doya Moda'nın bu haftaki konuğu Ahmet Çoban hakkında detaylar...

AHMET ÇOBAN KİMDİR?

Ahmet Çoban 2000 yılında 15 yaşında kuaförlüğe başladı. Ahmet Çoban, 2008 - 2012 yılları arasında Türkiye'de dönemin en popüler kuaför markalarından biri haline geldi.

2012 yılında girişimci tarafı ağır basan Ahmet Çoban, gençlerin ilgi gösterdiği yeni nesil bir marka ile yola devam etmeye karar verdi ve kendi kuaför zincirini oluşturdu.

Bu dönemde Ombre uygulamasına getirdiği yeni yorum ile tanınmaya başladı ve Ombre uygulamasından yola çıkarak kattığı farklı yorumlarla yıllar içinde Brushlight, Facelight, Sombre, Sunkissed gibi birçok renklendirme tekniği geliştirdi.

Sonraki yıllarda bu uygulamaların arasına transparan boya, pigmentasyon gibi farklı tekniklerin yanı sıra Desert Red, Toffee Brown, Kurşuni gibi özel renk karışımları, Ghost Cut gibi özel kesim metodları ve son olarak Sakinleştirici Bakım adında yeni nesil bir saç bakım terapisi eklenmiştir.

Tüm bu teknikleri sosyal medyanın ilgili kanallarında yoğun paylaşımı sektörde sosyal medyanın başarılı kullanımı konusunda örnek gösterildi. Ahmet Çoban ve markaları bugün sosyal medyada, yurtiçi ve yurtdışından olmak üzere, binlerce takipçiye ulaşmaktadır.

Ahmet Çoban kendi markası haricinde global ve lokal anlamda sektörün dev markaları ile de işbirliğinde projelere imza attı.2018 yılının son günlerinde dünyaca ünlü Brezilyalı kuaför Romeu Felippe'yi ülkemizde ağırladı.

Ahmet Çoban, Kariyer Eğitim Kurumları, İstanbul Moda Akademisi gibi eğitim kurumlarında seminer, workshop ve trend anlatım toplantılarına konuşmacı olarak katılmıştır.