Down sendromlu İrem'in park hayali Derik Kaymakamı Aytemür sayesinde gerçek oldu

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan down sendromlu İrem Tekin'in park hayali Derik Kaymakamı Hicabi Aytemür'ün girişimleri sayesinde gerçek oldu.

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan down sendromlu İrem Tekin'in park hayali Derik Kaymakamı Hicabi Aytemür'ün girişimleri sayesinde gerçek oldu.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür, ilçeye bağlı Belik mezrasını ziyaret ettiği sırada köyde yaşayan down sendromlu İrem Tekin ile karşılaştı. Bu karşılaşmada İrem, Kaymakam Aytemür'e evine yakın bir parkın olmasını istediğini söyledi. Kaymakam Aytemür, İrem'in hayalinin gerçekleşmesi için gerekli işlemleri başlattı. Kaymakam Aytemür'ün talimatları sonucu İrem'in evlerine yakın bir yerde çocuklar için oyun parkı yapıldı.

İrem Tekin ve ailesi Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür'e teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı