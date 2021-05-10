Down sendromlu İrem'in park hayali Derik Kaymakamı Aytemür sayesinde gerçek oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Down sendromlu İrem'in park hayali Derik Kaymakamı Aytemür sayesinde gerçek oldu

Down sendromlu İrem'in park hayali Derik Kaymakamı Aytemür sayesinde gerçek oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan down sendromlu İrem Tekin'in park hayali Derik Kaymakamı Hicabi Aytemür'ün girişimleri sayesinde gerçek oldu.

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan down sendromlu İrem Tekin'in park hayali Derik Kaymakamı Hicabi Aytemür'ün girişimleri sayesinde gerçek oldu.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür, ilçeye bağlı Belik mezrasını ziyaret ettiği sırada köyde yaşayan down sendromlu İrem Tekin ile karşılaştı. Bu karşılaşmada İrem, Kaymakam Aytemür'e evine yakın bir parkın olmasını istediğini söyledi. Kaymakam Aytemür, İrem'in hayalinin gerçekleşmesi için gerekli işlemleri başlattı. Kaymakam Aytemür'ün talimatları sonucu İrem'in evlerine yakın bir yerde çocuklar için oyun parkı yapıldı.

İrem Tekin ve ailesi Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür'e teşekkür etti. - MARDİN

Down sendromlu İrem'in park hayali Derik Kaymakamı Aytemür sayesinde gerçek oldu
Down sendromlu İrem'in park hayali Derik Kaymakamı Aytemür sayesinde gerçek oldu
Down sendromlu İrem'in park hayali Derik Kaymakamı Aytemür sayesinde gerçek oldu
Down sendromlu İrem'in park hayali Derik Kaymakamı Aytemür sayesinde gerçek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Serdar Aziz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Down sendromlu İrem'in park hayali Derik Kaymakamı Aytemür sayesinde gerçek oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 12:08:48. #1.15#

title