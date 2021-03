Down Sendromlu çocuklar Kapadokya'da balona bindi

Down Sendromlu çocuklar Kapadokya'da balona bindi Hayatında ilk kez balona binen down sendromluların mutluluğu görülmeye değerdi 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık günü dolayısıyla Kapadokya bölgesinde down sendromlu çocuklar hayatlarında ilk kez sıcak hava balon turlarına...