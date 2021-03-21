Down Sendromlu çocuklar Kapadokya'da balona bindi
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Down Sendromlu çocuklar Kapadokya'da balona bindi

21.03.2021 08:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 08:30

Down Sendromlu çocuklar Kapadokya'da balona bindi Hayatında ilk kez balona binen down sendromluların mutluluğu görülmeye değerdi 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık günü dolayısıyla Kapadokya bölgesinde down sendromlu çocuklar hayatlarında ilk kez sıcak hava balon turlarına...

Down Sendromlu çocuklar Kapadokya'da balona bindi

Hayatında ilk kez balona binen down sendromluların mutluluğu görülmeye değerdi

NEVŞEHİR - 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık günü dolayısıyla Kapadokya bölgesinde down sendromlu çocuklar hayatlarında ilk kez sıcak hava balon turlarına katılmanın mutluluğunu yaşadı.

21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla Kapadokya'da yaşayan down sendromlu çocuklar sıcak hava balon turuna katılarak peribacalarını kuşbakışı izlemenin mutluluğunu yaşadı. Kapadokya'da balon sepetine asılan down sendromlular günü pankartı eşliğinde balon turuna katılan yerli ve yabancı turistlerinde balon turuna katılan down sendromlu çocuklarla yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Kapadokya Balon pilotu Bekir Bektaş yaptığı açıklamada, "Öncelikle herkes dünyaya aynı şartlarla gelmiyor. O yüzden bugünün anısına kardeşlerimizi farkındalık yaşamadan hepimizde eşit şartlarda yaşadığı ve onların farklılıklarını hissettirmeyecek bir dünya olması dileğiyle" dedi.

Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Merkezi Beden Eğitimi Öğretmeni Tarkan Güney'de açıklamasında, "21 Mart Down Sendromlular Farkındalık gününde Kapadokya Balon bizlere bu uçuş imkanını sağladı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Milli sporcumuz Ramazan'da hayatında ilk kez balona binecek. Çok heyecanlı" diye konuştu.

Kapadokya'da ilk kez sıcak hava balon turuna katılarak peribacalarının eşsiz güzelliklerini kuşbakışı izlemenin mutluluğunu yaşayan down sendromlu Ramazan Ünlü'de ilk kez balona bindiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Down Sendromlu çocuklar Kapadokya'da balona bindi
Down Sendromlu çocuklar Kapadokya'da balona bindi
Down Sendromlu çocuklar Kapadokya'da balona bindi
Down Sendromlu çocuklar Kapadokya'da balona bindi
Down Sendromlu çocuklar Kapadokya'da balona bindi
Down Sendromlu çocuklar Kapadokya'da balona bindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN

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