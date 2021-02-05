Down sendromlu Ahmet'in hayali evinin bahçesine yapılan parkla gerçek oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 yaşındaki down sendromlu Ahmet Kan'ın parkta oynamaya hayalini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Pirceler Mahallesi'nde ikamet eden ve en büyük hayali parka gidebilmek olan Ahmet'in babası İsmail Kan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan sosyal medya üzerinden yardım istedi.

Bunun üzerine, Kan ailesinin evine giden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, önce bahçede zemin düzenleme çalışması yaptı, sonra bu alana Ahmet için engellilere uygun çocuk aletlerinin kullanıldığı park inşa etti.

Bu sırada Ahmet Kan da kamyonuyla kum taşıyarak ekiplere yardım etti.

"Tüm dünyalar Ahmet'in oldu"

Anne Emine Kan, yaptığı açıklamada, Ahmet'in en büyük hayalinin gerçekleştiğini belirtti.

Ahmet'in 1,5 yaşında lösemiye yakalandığını aktaran Emine Kan, şunları kaydetti:

"Allah'a şükür bu hastalığı atlattı. Biz Pirceler Mahallesi'ne Ahmet için taşındık. Down sendromlu olduğu için evden çok uzaklaşamıyor. Burada yaşıtı arkadaşı da yok. Mahallemizde park da yok. Ahmet'in en büyük isteği bir parktı. Bunun için babasıyla sosyal medyadan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a mesaj attı. Mesajdan sonra belediyeden bir ekip evimize geldi. Belediye ekipleri çocuk oyun aletlerini getirince Ahmet havalara uçtu. Sağ olsunlar getirilen aletlerin hepsi Ahmet için özel seçilmiş. Ekipler kısa sürede parkı kurdu. Ahmet de her dakika ağabeylerine yardım ediyor. Kendine daha önce hediye edilen kamyonunu kum doldurup abileriyle kum taşıyor. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek az. Tüm dünyalar Ahmet'in oldu. Allah vesile olan herkesten razı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay