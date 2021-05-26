Dövüş oyunları nelerdir? En popüler 2 kişilik dövüş oyunları güncel fiyatları!
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Dövüş oyunları nelerdir? En popüler 2 kişilik dövüş oyunları güncel fiyatları!

Dövüş oyunları nelerdir? En popüler 2 kişilik dövüş oyunları güncel fiyatları!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Oyun sektörünün en çok oynanan oyun türleri arasında yer alan dövüş oyunları birçok oyunsever tarafından sevilerek oynanmaya devam ediyor. Peki, Steam, Epic Games gibi oyunseverlere hizmet veren oyun platformların kütüphanesinde bulunan en iyi dövüş oyunları nelerdir? En popüler dövüş oyunları ve güncel Steam fiyatları! En popüler 2 kişilik dövüş oyunları güncel fiyatları!

Eğlence, stres atma ve vakit geçirme denildiğinde çoğu zaman akıllara dövüş oyunları gelir. Oyunseverlerin en çok ilgi duyduğu oyun türlerinden olan dövüş oyunlarının popüler serileriSteam, Epic Games ve diğer oyun platformlarının neredeyse hepsinde oyuncuların hizmetine sunuluyor.

Dövüş oyunlarının genel bir tanımını yapacak olursak, "karşılıklı olarak savaş durumunu belirli stratejiler uygulanarak ya da karakterler üzerinde çeşitli hareketler uygulayarak en fazla hasar veren oyuncunun kazanması şeklinde sonuçlanmaktadır." diyebiliriz. Peki, çocukluğumuzun vazgeçilmezleri arasında yer alan oyun serileri; Mortal Kombat, Tekken, Street Fighter gibi yapımların oyun platformları üzerindeki güncel satış fiyatları nedir? En iyi dövüş oyunlarını listesini sizler için hazırladık...

EN İYİ DÖVÜŞ OYUNLARI

  • Street Fighter V : 60,00 TL
  • Ultra Street Fighter IV: 60,00 TL
  • Mortal Kombat 11: 82,00 TL
  • Mortal Kombat X: 59,00 TL
  • Injustice 2:77,00 TL
  • Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition: 31,00 TL
  • Tekken 7: 119,00 TL
  • Samurai Shodown NeoGeo Collection: 69,00 TL
  • Marvel vs. Capcom: Infinite: 188,99 TL
  • Ultimate Marvel vs. Capcom 3: 74,00 TL
  • Dead or Alive 6: 199,00 TL
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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