Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı
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Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı

28.09.2020 19:18 | Son Güncelleme: 28.09.2020 20:04

İstanbul Beylikdüzü'nde dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkol nedeniyle kayalıklara takılıp düştüğü ortaya çıktı.

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Dalyan Caddesi'nde Özbekistan uyruklu Elena A. isimli kadının dövülerek sahildeki kayalıklara atıldığı iddia edilmişti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının aşırı alkollü olduğu ve alkol etkisiyle dengesini kaybedip kayalıklara düştüğü tespit edildi.

TEK BAŞINA KAYALIKLARDA ALKOL ALIYORDU

Görgü tanıkları ifadelerinde kadının kayalıklarda tek başına alkol aldığını ve çevreyi rahatsız edecek şekilde bağırdığını söyledi. Görgü tanıklarının dinlenmesinin ardından yapılan araştırmalarda, kadının alkolün etkisiyle kayalıklarda takılıp düştüğü belirlendi. Yabancı uyruklu kadın, gerekli tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı
Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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