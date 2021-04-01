Dövme Sanatçısı Baran Yılmaz Kimdir?

Baran Yılmaz, 3 Kasım 1991 yılında İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelmiştir. Çalışma alanları ise, dövme ve graffitidir. Birçok tasarım, grafik ve çizim alanında başarılı olan sanatçı, dövme tasarımlarında da başarısıyla bilinen önemli bir sanatçıdır.

2000'lerin başında Türkiye'nin önde gelen Hip-Hop kültüründen esinlenerek "Jackone" nicki ile bilinmekteydi. Bir yandan graffiti ve dövme sanatı icra ederken, bir yandan realizm kültürünü yansıtan önemli çalışmalara imza atmıştır. 2007 yılı itibariyle alanında iyi bir graffiti sanatçısı olduğunu gösteren sokak çizimleri ile kendini kanıtlamıştır. Baran Yılmaz bu aynı yıl içerisinde gelen logo teklifleri üzerine de tasarım ve grafik alanında çalışma yapmaya başlamıştır. Yılmaz, dövme harici yaptığı graffiti, yağlı boya,illüstrasyon ve kara kalem gibi çalışmaların pozitif etkisini işinde ciddi şekilde görerek çalışmalarına devam etmiştir.

Sanatçı Baran Yılmaz'ın Çalışma Alanları

Dövme, grafik tasarım ve graffiti alanında çalışmalar gerçekleştiren ve başarılı sanatçı kimliğiyle tanınan Baran Yılmaz, çalışmalarını daha üst boyuta taşımıştır. Geniş perspektiften bakarak yaptığı çalışmalarda tecrübe kazanan sanatçı alanında yaptığı çalışmalarla ün kazanmıştır. İllüstratör olarak gerçekleştirdiği çalışmalar ile graffiti ve dövme içerisine adapte ederek çalışmalarını bir bütün olarak müşteriye sunar. 2011 yılı itibariyle çalışmalarına profesyonel alanda devam ederek Dreamer Tattoo bünyesinde çalışmalarını icra etmeye başlamıştır. Eserleri ise graffiti, illüstratörlük ve grafik alanlarıyla çizim yeteneği her zaman en iyi bütünlüğü sağlayarak alanında profesyonel olan sanatçı dövme sanatında da en çok tercih edilen isimlerden biri olmuştur. Bu sebeple de çalışma sağladığı alanda profesyonel çalışmalarıyla devam etmektedir. Alanında önemli isimlere de dövme yapmış olan sanatçı, Youtube camiasından tanınanFatih Yasin, Ali Biçim, Öykü Berkan ve oyuncu Cenk Torun gibi isimler ile çalışmıştır.

Kaynak: Bültenler / Hande Yüksel Aydın