Dövme haram mı? Dövme yaptırmak caiz midir? Dövme abdest geçiriyor mu? Diyanete göre dövme yaptırmak haram mı? Dövme neden yasak?
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Dövme haram mı? Dövme yaptırmak caiz midir? Dövme abdest geçiriyor mu? Diyanete göre dövme yaptırmak haram mı? Dövme neden yasak?

27.01.2021 16:22 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:28
Dövme haram mı? Dövme yaptırmak caiz midir? Dövme abdest geçiriyor mu? Diyanete göre dövme yaptırmak haram mı? Dövme neden yasak?

Dövme haram mı, değil mi? konusunda halk arasında görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Dövme haram mı? Dövme yaptırmak caiz midir? Dövme abdest geçiriyor mu? Diyanete göre dövme yaptırmak haram mı? Dövme neden yasak? gibi soruların yanıtı haberimizde bulunmaktadır.

Halk arasında dövme yaptırma konusunda haram mı, haram değil mi? konusunda tereddütler yer almaktadır. Konu ile ilgili diyanet neler söyledi? Dövme haram mı? Dövme yaptırmak caiz midir? Dövme abdest geçiriyor mu? Diyanete göre dövme yaptırmak haram mı? Dövme neden yasak?

DÖVME HARAM MI? DİYANETE GÖRE DÖVME YAPTIRMAK HARAM MI?

Vücuda iğneler batırılıp, açılan deliklere boyalı maddeler konularak yapılan dövme, eski çağlardan beri yapılan bir cahiliye devri adeti olup, sağlık açısından zararlı olduğu gibi, dinen de yasaklanmıştır. Nitekim dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla, yaratılıştan verilmiş olan özellik ve şekillerin değiştirilmesi İslam dininde, fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır (Nisâ, 4/119).

Hz. Peygamber (s.a.s.), vücuda dövme yapmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek gibi ameliyeleri, yaratılışı değiştirmek, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların ve yaptıranların Allah'ın rahmetinden uzak olacağını bildirmiştir (Buhârî, Libâs, 83-87; Müslim, Libâs, 120). Dolayısıyla dövme yaptırmak caiz değildir (İbn Kudâme, el-Muğni, I, 129).

DÖVME YAPTIRMAK HARAM MI?

Hz. Peygamber, bu türden çeşitli uygulamalar yanında dövmeyi de yasakladı; dövme yapan ve yaptıran kadınlara Allah'ın lânet ettiğini bildirdi (bk. Buhârî, "Libâs", 87; Müslim, "Libâs", 119-120). Bir fiili işleyenin Allah tarafından lânetlenmesi onun haram olduğunu gösterir. Konu ile ilgili hadis metinlerinde sadece kadınların zikredilmesinin sebebi, Arap toplumunda bugün olduğu gibi daha çok kadınların dövme yaptırmasıdır. Dövme yaptırmanın dinî hükmü açısından kadınla erkek arasında fark yoktur. Nevevî, sağlık bakımından zarar vermediği takdirde dövmenin vücuttan giderilmesi gerektiğini söyler. Yapılacak operasyonun vücuda zarar vermesi veya geride çirkin bir manzara bırakması sebebiyle dövme giderilemezse kişi tövbe etmekle günahından kurtulur (Şer?u Müslim, XIV, 106).

DÖVME ABDEST GEÇİRİYOR MU?

Din İşleri Yüksek Kurulu Dövme yaptırmak, abdeste veya gusle engel midir? sorusuna şöyle yanıt verdi; "Vücudunda dövme bulunan bir kimse mümkünse, sağlığına zarar vermeyecek yöntemlerle onu ortadan kaldırmalıdır. Bu mümkün olmazsa Allah'tan bağışlama dilemesi, yaptığına pişmanlık duyması gerekir. Yapıştırma yöntemi ile deri üstüne yapılan geçici 'dövme' ise suyun deriye ulaşmasına engel olacağından gusül ve abdeste engel olur."

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