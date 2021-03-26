Dota 2'ye, yeni başlayanlara yardımcı olmak için büyük bir güncelleme geldi

Valve, yeni başlayanlara yardımcı olmak için Dota 2'nin öğretici bölümüne güncelleme yaptı.

Dota 2'nin öğreticisinin kötü olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Valve oyuna yeni başlayanlara oyunu daha iyi öğretmeyi amaçlayan yeni büyük bir güncelleme yayınladı.

Geleneksel öğreticilerin Dota gibi bir oyun için gerçekten uygun olmadığını kabul eden güncelleme, yeni bir oyuncunun deneyimine bir dizi büyük ve küçük değişiklik getiriyor. Bu karmaşıklık katmanlarının çoğu oyunun dışında ya da anında tavsiyelerde bulunuyor.

Bunlardan en önemlisi, statik bir kahraman havuzuna sahip olan Yeni Oyuncu Modu. Oyuncuların aynı anda çok fazla kahraman ve yetenekle karşılaşma endişesi duymadan oyunu anlamalarına yardımcı olmak için tasarlandı.

Eğer zor bir durumdaysanız ve kötü bir şey olmak üzereyse, bu sihirbaz fark edecek ve bir açılır pencerede çıkacak. Valve tarafından sağlanan bir örnekte, özellikle zor bir düşman ile 1v1 yapmaya çalışırsanız veya haritada çok uzun süre düşük canla sallanırsanız bu sihirbaz açılıyor.

Yeni mağaza siteminde ise oynanan karakter için mağazada alabileceğiniz eşyalar düzenlenecek ve önerilerde bulunulacak, tabi bu özellik istenildiğinde kapatılabiliyor.

Güncelleme detaylarına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros