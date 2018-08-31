Döşemealtı Jandarma Komutanı Görevine Başladı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Binbaşı İsmail Atmaca'yı ağırladı.

Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı görevine yeni atanan Jandarma Binbaşı İsmail Atmaca, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Genç, Atmaca'ya hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Belediye Başkanı Genç, İlçenin güvenliği ve huzurunun sağlanması noktasında kolluk kuvvetlerine önemli görevler düştüğüne değinerek, "İlçemiz, güvenlik ve asayiş bakımından her zaman gıpta ile bakılan sakin bir bölge olmuştur. Bunun da en önemli sebebi biz yerel yöneticilerle kolluk kuvvetlerimizin koordineli çalışmasıyla olmaktadır. Jandarma teşkilatı ile de güzel çalışmalar yaparak ilçenin huzuru ve güveni için çalışıyoruz. Yeni ilçe jandarma komutanımıza ve ekibine başarılar dilerim" dedi.

Jandarma Binbaşı İsmail Atmaca da ilçenin huzuru ve güveni için belediye ve diğer kurumlarla işbirliğinin önemine vurgu yaptı. - ANTALYA