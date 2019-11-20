Doru Forum Trabzon'da çocuklarla buluşacak
Forum Trabzon yarıyıl tatilinde TRT Çocuk'un sevilen karakterlerini ağırlamaya devam ediyor.
Forum Trabzon yarıyıl tatilinde TRT Çocuk'un sevilen karakterlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kez Doru'nun sahne şovuna ev sahipliği yapacak.
Doru, 22-23 ve 24 Kasım tarihlerinde 13.00- 17.00 saatleri arasında yeni maceraların izini sürmek için Forum Trabzon'da çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor. Günde üç seanstan oluşacak Doru'nun sahne şovu, B1 kattaki Fener Meydanı'nda bulunan etkinlik alanında gerçekleştirilecek. - TRABZON