Doru Forum Trabzon'da çocuklarla buluşacak
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Doru Forum Trabzon'da çocuklarla buluşacak

Forum Trabzon yarıyıl tatilinde TRT Çocuk'un sevilen karakterlerini ağırlamaya devam ediyor.

20.11.2019 09:32 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:37
Doru Forum Trabzon'da çocuklarla buluşacak

Forum yarıyıl tatilinde TRT Çocuk'un sevilen karakterlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kez Doru'nun sahne şovuna ev sahipliği yapacak.


Doru, 22-23 ve 24 Kasım tarihlerinde 13.00- 17.00 saatleri arasında yeni maceraların izini sürmek için Forum Trabzon'da çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor. Günde üç seanstan oluşacak Doru'nun sahne şovu, B1 kattaki Fener Meydanı'nda bulunan etkinlik alanında gerçekleştirilecek. - TRABZON

Kaynak: İHA
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